شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بيان عسكري يكشف حقيقة الانقلاب على الشرعية في العاصمة عدن "النص" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى قائد اللواء الرابع حماية رئاسية بعدن العميد مهران القباطي صحة تسجيل صوتي منسوب له تحدث عن نية المجلس الانتقالي تدبير انقلاب ضد الحكومة الشرعية في عدن..

واصدر القباطي بيانا بهذا الخصوص جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

( بيان هام )

ما تناقلته وسائل التواصل الإجتماعي من تسجيل صوتي تم نسبه لـ قائد اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية

العميد / مهران محمد سعيد القباطي ، وهو يتحدث عن نشوب حرب متهماً الأشقاء في التحالف العربي من دولة الإمارات الشقيقة فهو مفبرك ولا أساس له من الصحة

ومانقل غير صحيح إطلاقاً وأن عدن العاصمة المؤقته تنعم بأمنها وسلامتها وهناك جهات اعلاميه من قنوات تسعى لتعكير الأجواء وإشعال فتيل الفتنة مستخدمين الفبركة ودبلجت الأصوات لتأجيج الأوضاع .

استخدمت تلك الفئة المأجوره تلك الأساليب في الوقت الراهن لحرف مسار القضية ولجر البلاد والعباد الى حرب داخلية طاحنة خدمةً للعدو الخارجي وجماعه الحوثي بعد التقهقر الكبير لهم في الجبهات

فشرعية فخامة رئيس الجمهورية اليمنية والتحالف العربي في خندقاً واحداً ضد ميليشيات الحوثي ، لن نسمح لمروجي الفتنة بأن يمرروا فتنتهم علينا لحدوث اقتتال جنوبي جنوبي .

صادر عن /

قائد اللواء الرابع مدرع حمايه رئاسية

العميد / مهران محمد سعيد القباطي

١٥-٦-٢٠١٩م

