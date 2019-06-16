شكرا لقرائتكم خبر عن الآن وبالصور .. إنتفاضة شعبية عارمة في وجه مليشيا الحوثي بالعاصمة صنعاء.. وإطلاق دعوة بسحب المقاتلين المغرر بهم من الجبهات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتوافد في هذه الأثناء المئات من مشايخ وقبائل محافظة ذمار بإتجاه العاصمة صنعاء ، لإطلاق شرارة إنتفاضة شعبية في ميدان السبعين تنديدا بممارسات وتعسفات مليشيا الحوثي الإنقلابية ضدهم .. والمطالبة بإطلاق سراح الشيخ العميد محمد حسين الضبياني - والذي كان يشغل منصب ركن امداد قوات الحرس الجمهوري سابقا، الى جانب كونه شيخ مشايخ منطقة جهران - المدراج بمحافظة ذمار.

واوضحت مصادر قبلية لـ«الحكمة نت» أن توافد الحشود القبلية الى العاصمة صنعاء يأتي على اثر الدعوة التي وجهها عددا من مشائخ محافظة ذمار أمس الجمعة لقبائل المحافظة الذين كانوا احتشدوا يوم أمس بمحافظة ذمار .. للمطالبة بإطلاق العميد الضبياني الذي اقدمت مليشيا الحوثي الانقلابية على اختطافه قبل اربعة اشهر وإقتادته الى مكان مجهول ولا احد يعلم مصيرة حتى الآن .. وذلك بتوجيهات شخصية من المدعو عبدالخالق الحوثي الملقب «ابو يونس» والمعروف بحاكم صنعاء الفعلي.

واكدت المصادر أن المحتشدون توعدوا خلال اجتماعهم يوم أمس بالتصعيد ضد مليشيا الحوثي، وذلك من خلال إقامة اعتصام في ميدان السبعين .. مؤكدين انه وفي حال تجاهلت المليشيا مطالبهم فإنهم سيلجأون الى القيام بقطع الطرقات، وسحب ابناءهم المقاتلين المغرر بهم في صفوف المليشيا من الجبهات.

واضافت المصادر: كما اكد المجتمعون ان تعسفات وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق ابناء محافظة ذمار زادت عن حدها وأن المحافظة تأتي في اخر حسابات المليشيا إذ انها لا تريد منها سوى المقاتلين فقط، فيما المناصب والاهتمام والدعم محتكر لابناء صعدة وصنعاء فقط .. مشيرين أن أبناءهم يسجنون ويعتقلون ولا يتم السماح لاهاليهم حتى بالمراجعة عليهم.

ويعد الشيخ العميد محمد حسين الضبياني - من ابرز واقوى مشائخ المحافظة حيث انه يتصدى على الدوام لانتهاكات وتعسفات المليشيا الأمر الذي ادخله في خلافات مباشرة مع المدعو عبد الخالق الحوثي .. قام على اثرها الأخير بإصدار توجيه بإعتقاله حيث وجهت له حملة عسكرية مكونة من سبعة أطقم اقتادته الى مكان غير معروف ومصيره لا يزال مجهول حتى اللحضة.

وتشير المصادر أن مليشيا الحوثي وجهت للشيخ الضبياني العديد من التهم الباطلة اهمها انه موالي للشرعية ويقوم بخدمتها سرا، وان عملية اعتقاله جاءت للحيلولة دون تمكينه من الفرار والانضمام الى صفوف الشرعية .. لافتة الى ان الهيئة القانونية التابعة للمليشيا قامت بتبرئته من التهم الموجهة اليه - الا ان المدعو عبد الخالق الحوثي رفض الافراج عنه وذلك كونه يعد نفسه دولة مستقلة فوق النظام والقانون.

وتشير التقارير الى وجود اكثر من «٣٠٠٠» من المخطوفين والمخفيين قسراً في سجون مليشيات الحوثي بمحافظة ذمار، من بينهم 1668 مختطف من ابناء المحافظة ذاتها .. الامر الذي يجعل محافظة ذمار، ثاني محافظة في عدد الاختطافات وجرائم الإخفاء القسري الذي تمارسه المليشيات الحوثية منذ انقلابها على الشرعية واجتياحها للعاصمة والمحافظات اليمنية في 21 سبتمبر 2014م.

ووفقا لاحصائيات صادرة عن منظمات محلية فإن عدد السجون السرية الموجودة في محافظة ذمار بلغت «٦٥» سجناً سرياً وعاماً في مدينة ذمار وضواحيها، بالإضافة إلى المنازل التي أصبحت معتقلات سرية ومؤقتة لمناوئي المليشيات الحوثية، مع عشرات السجون والمباني العامة والخاصة في مديريات المحافظة التي حولتها الجماعة الانقلابية إلى أماكن لاحتجاز وتعذيب المخطوفين من خصومها.

وتكشف التقارير تحول محافظة ذمار من منطقة عبور تربط جنوب ووسط اليمن بصنعاء، إلى مقر رئيسي لاعتقال واحتجاز أهم القيادات القبلية والحزبية والسياسية والمدنية، ومعامل للتعذيب الوحشي والقتل العمد، وأماكن لغسل عقول المخفيين قسراً، وإصابتهم بالأمراض الجسدية والنفسية، إضافة إلى ترويع ذويهم ونهب أموالهم وممتلكاتهم.

