محافظ حضرموت يدعو إلى توفير الأجواء المناسبة لخوض اختبارات الثانوية العامة

تبدأ اليوم الأحد الاختبارات النهائية لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019م وذلك بامتحان مادة القرآن الكريم .

ودعا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اللجان الاشرافية بالمحافظة والقيادات التربوية بمكتبي التربية والتعليم في ساحل ووادي حضرموت الى تهيئة الظروف المناسبة للطلاب لخوض الامتحانات بسهولة ويسر وفي أجواء مهيأة .

وتمنى المحافظ لابنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في الامتحانات وتحقيق نتائج مشرّفة لهم ولأسرهم ومجتمعهم ، داعياً اياهم الى الهدوء والتمعن في قراءة الاسئلة وعند الاجابة وعدم الارتباك ، متمنياً ان تكون نتائجهم حصاداً مثمراً لعام دراسي مستقر ونموذجي في حضرموت التي ضربت أروع الامثلة في الاستقرار التعليمي وتطور البنية التحتية في قطاع التعليم ومكافحة ظاهرة الغش .

واشاد المحافظ بجهود اللجان الاشرافية والقيادات والكوادر التربوية في ساحل ووادي حضرموت التي بدأت مبكراً بالتهيئة للاختبارات، كما أشاد بجهود جميع اللجان المساهمة وقيادات السلطات المحلية في المديريات واللجان الامنية التي يقع على عاتقها لعب دور مساند ومهم في انجاح العملية الاختبارية .

وأعرب محافظ حضرموت عن الفخر بقدرات كوادر التربية والتعليم بحضرموت التي تحظى بثقة الوزارة وتتحمّل على عاتقها لسنوات مهمة تصحيح نتائج الشهادة العامة في المكلا لكثير من المحافظات المحررة بكل كفاءة واقتدار.