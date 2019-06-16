الخارجية المصرية تُدين استهداف ميليشيات الحوثي لمطاري «أبها وجازان» بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية المصرية، خلال بيان لها، قيام ميليشيات الحوثي في اليمن مساء أمس السبت باستهداف مطاري «أبها وجازان» جنوب المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة، فضلا عما نُقل حول استهداف الأراضي السعودية بصاروخ باليستي تم اعتراضه من جانب قوات الدفاع الجوي السعودية.
وتجدّد مصر التأكيد على دعمها الكامل لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة مثل تلك الاعتداءات الغاشمة والمحاولات للنيل من أمنها واستقرارها، مشددة على أن تلك الاستهدافات للمدنيين والمنشآت المدنية تمثل خرقا صارخا للقوانين والأعراف الدولية تستوجب التصدي لها بكافة الوسائل واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزائها.
كما أكد البيان على وقوف مصر مع كل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لردع تلك الهجمات الإرهابية وضمان حماية المدنيين.
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