الجيش الوطني يتصدى لهجوم ميليشيا الحوثي في البيضاء

أفشلت قوات الجيش اليمنى، مساء أمس السبت، هجوما لميلشيا الحوثى الانقلابية فى محافظة البيضاء وسط البلاد، كما نجحت فى صد هجوم بمنطقة قانية، وإلحاق الميلشيا خسائر فى الأرواح والعتاد، وإجبار من تبقى منهم على الفرار والتراجع.
واستهدف الجيش اليمنى - وفقا للموقع الرسمى له (سبتمبر نت) - تحركات لميلشيا الحوثى الانقلابية بالمدفعية الثقيلة، وأسفر الاستهداف عن تدمير الطاقم ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثى الانقلابية بموقع الشبكة بمنطقة قانية.
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