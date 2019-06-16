سلطات تعز تطالب بالتبرع بالدم لإنقاذ جرحى المعارك تزامنًا مع يومه العالمي

دعت السلطة المحلية فى محافظة تعز بمناسبة اليوم العالمى للتبرع بالدم أبناء المحافظة للتبرع بالدم للمساهمة فى إنقاذ أرواح المصابين والمرضى، واعتبر وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوى المخلافى اليوم فى كلمته فى فعالية الاحتفال باليوم العالمى للتبرع بالدم، أن عملية التبرع واجب وطنى وأخلاقى تفرضه الظروف الاستثنائية التى تعيشها المحافظة جراء استمرار الحرب والحصار والقصف الممنهج الذى يستهدف المدنيين والأحياء السكنية من قبل المليشيات الانقلابية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية.

وتطرق إلى أن المليشيات التى تقصف الأحياء السكنية فشلت فى السيطرة على تعز واقتحامها بعد أن اجتاحت عدداً من المحافظات فى غضون أيام مؤكدا أن ابطال الجيش الوطنى كانوا صخرة صلبة تكسرت عليها كل حشود المليشيات وأوهامها، معتبرا أن تعز تعد روح اليمن النابض وحاملة المشروع الوطنى الذى يلقى بظلاله وخيره على الوطن.

وقال المخلافى إن الأيام تكشف بوضوح أطماع المليشيات ومن خلفها إيران لجعل اليمن بؤرة لتصدير الفوضى إلى المنطقة واختراق الأمن القومى العربى عبر هذه الأذرع الشيطانية التى تسعى إلى إشعال الحرب فى المنطقة واستهداف المياه الإقليمية والدولية، مؤكدا أن الجيش الوطنى سيحبط كل تلك المؤامرات وسيكون مصيرها الفشل كما فشلت هذه المليشيات فى السيطرة على تعز وتركيعها.

من جهته قال قائد محور تعز العسكرى اللواء الركن سمير الصبرى: إن التبرع بالدم من قبل أبناء المحافظة يعد جزءا من المعركة التى يجب أن نخوضها صفا واحدا لاستكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار.

وأضاف قائد المحور أن المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة إلى جبهات تعز ولكنها عجزت تماما عن اختراق الخطوط الأمامية لإبطال الجيش الوطنى وتكبدت خسائر فادحة وبالتالى لجأت إلى قصف المنازل والأحياء السكنية ورفعت وتيرة عملية قنص الأطفال والنساء وسقوط عدد من الضحايا المدنيين، وبالتالى مادامت الحرب مستمرة على تعز فنحن بحاجة من ابناء تعز للتبرع بالدم لإنقاذ أرواح الضحايا والمرضى كواجب وطنى تفرضه معركة التحرير الشاملة.