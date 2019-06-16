أمن أبين يحبط محاولة تهريب أسلحة إلى عدن.. صور

تمكنت قوات الحزام الأمني بنقطة دوفس بمحافظة أبين جنوبي البلاد، من احباط عملية تهريب اسلحة في تابوت.

وكشفت مصادر في الحزام الأمني بنقطة دوفس بابين، أن العناصر الأمنية ضبطوا مركبة قادمة من محافظة مأرب شمالي البلاد، تقل جثة متوفي داخل تابوت ووضع حاملي التابوت علب ماء مثلجة على جثة المتوفي، بطريقة مهينة لم تراعي حرمة الميت ولا اساسيات نقل الموتى.

واضاف المصدر بان جنود النقطة قاموا بايقاف سائق المركبة وجرى تفتيشها ليعثروا بعد ذلك على ذخائر وضعت الي جانب جثة المتوفي داخل التابوت.

واشار المصدر، أن قيادة الدعم والإسناد وجهت بمرور الجثة وتم ضبط الجناة واحالتهم للجهات المختصة للتحقيق معهم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة بحقهم.