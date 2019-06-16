اختتام فعاليات سباق بن كردوس للهجن الرابع بتريم بحضرموت

اختتمت عصر اليوم السبت بمديرية تريم بوادي حضرموت فعاليات سباق بن كردوس الرابع للهجن ، للعام 1440هـ - 2019 ، والذي تنظمه مؤسسة بن كردوس للتنمية وبالتعاون مع اللجنة المنظمة لسباق بن كردوس الرابع للهجن بتريم ، والذي يحمل شعار " جميعُنا أبناء مدينة واحدة " .

وأقيمت فعاليات الختام للسباق على مضمار منطقة عيديد بالساقية النجدية لثانوية تريم للبنين بمديرية تريم بمحافظة حضرموت، برعاية كريمة من محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وبأِشراف عقال وأعيان مقادمة مدينة تريم وبرعاية إعلامية من شركة سما ميديا للإعلام .

وبدأ الحفل الختامي بآيات من الذكر الحكيم ، لتنطلق بعد ذلك فعاليات حفل الختام الذي تخلله سباقات استعراضية قام بها الفائزين بالمراكز الثلاثه الاولى للفىات خلال اليومين الماضيّين ،قدموا في لوحات استعراضية فنية بالجمال ، بالاضافة إلى فقرة استعراضية الأول من نوعها في سباق بن كردوس للهجن وهي فقرة استعراض الخيول على ساحة مضمار السباق في إشارة هامة إلى أن السنوات القادمة قد تشهد سباقاً للخيول ، إضافة الى حث ابناء المديرية لتربية الخيول والمشاركة بها في سباقات خاصة بها مستقبلاً .

وشهدت فعاليات الحفل الختامي لسباق بن كردوس الرابع للهجن وصلات غنائية فنية تراثية مختلفة اشادة بالسباق و بالفقيد الشيخ حسين بن صالح بن كردوس التميمي ، إضافة إلى مفاجأة حفل الأختتام وهو أوبريت يحمل عنوان " سلائل الأمجاد " فكرة وكلمات والحان الشاعر القدير / جنيد باوزير ، وتوزيع ومكساج المهندس محمد بريشان ، التسجيل تم في استديوهات نيو ميديا ، الأوبريت من غناء الفنانيين عمر هادي وإبراهيم بن طالب ، تنسيق ومتابعة الاستاذ / عبدالله مسيعد ، الاشراف العام الاستاذ علي الجفري ، إدارة العمل الاستاذ / كرامة عبيد بريك ، ومن إنتاج شركة سما للإعلام .

و أشاد الشيخ عبيد صالح بن كردوس التميمي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بن كردوس للتنمية بنجاح المهرجان و فعاليات سباق الهجن في حلته الرابعة بمديرية تريم بوادي حضرموت ، مضيفاً أن هذا النجاح يأتي بفضل جميع القائمين والجنود المجهولين الذين بذلوا من وقتهم الكثير ليظهر هذا السباق والمهرجان بهذا الألق والنجاح ، مؤكداً على استمرار السباق والمهرجان في السنوات القادمة كتقليد رسمي يقام بمديرية تريم ، لما يحمله هذا المهرجان والسباق من أهمية في أحياء هذا الموروث الثقافي .

وألقى كلمة السلطة المحلية الوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحرى عبدالهادي التميمي ، نيابة عن الوكيل عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء والتي اشاد فيها على الدور الهام الذي يمثله سباق بن كردوس للهجن على مدى الاربع السنوات بمديرية تريم ، مشيراً أن سباق الهجن يعد من العادات والتقاليد الثقافية والرياضية بوادي حضرموت منذ القِدم .

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وأكد التميمي على اهتمام السلطة المحلية بوادي حضرموت على هذا الحدث الهام جداً ، واختتم كلمته بالشكر والتقدير للدور البارز الذي تقوم به مؤسسة بن كردوس للتنمية في أحياء الموروث الثقافي والرياضي بوادي حضرموت والخدمات الاي قدمتها المؤسسة والقائمين عليها على مدى السنوات ماضية .

وقال المنسق العام لسباق بن كردوس للهجن الرابع بتريم الأخ / كرامة عبيد بريك في كلمته التي ألقاها على مسرح المهرجان والسباق ، بأن هذا النجاح الذي حقق هذا اليوم هو بفضل كل من شارك وساهم ولو بالقليل لتحقيق هذا النجاح الكبير ، مشيداً بدور لجان التحكيم وفرق التنظيم والجهات الإعلامية ، والكشافة والمشاركين ومالكي الهجن وشركة سما ميديا للإعلام وجميع الحضور على دورهم البارز في إثراء هذا العرس الرياضي والثقافي بمديرية تريم التي يعد فيها سباق الهجن من الموروثات الثقافية والتاريخية على مرّ السنوات .

وفي ختام الحفل تم تكريم كافة المشاركين في انجاح فعاليات السباق وكذا تسليم الجوائز للفائزين بالمراكز الثلاث الاولى من كل الفئات ، وسط اهازيج الفرح والتشجيعات من قبل الجمهور والحضور للفائزين .

حضر حفل الختام الوكيل عصام حبريش الكثيري

وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء ، و الوكيل / فهمي عوض باضاوي وكيل محافظة حضرموت لشؤون الشباب ، والوكيل المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحرى عبدالهادي التميمي ، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالوادي والصحراء الاستاذ علي يسلم باشعيب ، ومدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي ، ومدير أمن مديرية تريم العقيد عبدالناصر التميمي ، والاستاذ محمد عوض هادي الامين العام للمجلس المحلي ، والشيخ صالح مبخوت العامري رئيس اللجنة المنظمة للسباق ، إضافة إلى عدد من المشائخ والوجهاء وأعيان المنطقة ومراسلي الصحف والقنوات المحلية والدولية .