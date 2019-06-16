المجلس الانتقالي يُعزي باستشهاد قائد مقاومة قعطبة

بعث اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، برقية عزاء ومواساة إلى أسرة العميد الركن محمد عبدالله شوفر، قائد مقاومة قعطبة الذي انتقل إلى جوار ربه السبت في العاصمة المصرية القاهرة، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في شهر رمضان المبارك.

وعبّر الرئيس الزُبيدي عن تعازيه الصادقة لأسرة الشهيد العميد شوفر، وكل أصدقائه ورفاقه من مقاومة قعطبة البطلة .

مشيداً بالمواقف والأدوار البطولية للقائد شوفر في مواجهة المليشيات الحوثية وتلقينها دروساً لن تنساها.

وابتهل الرئيس الزُبيدي في برقيته إلى الله العلي القدير، أن يتغمد الشهيد البطل شوفر وكل الشهداء، بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون