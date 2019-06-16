الرئيس هادي يستقبل السفير السعودي لدى بلانا

اكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على متانة وعمق العلاقات الاخوية المميزة التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية والمبنية على الشراكة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس مساء اليوم لسفير المملكة لدى اليمن محمد سعيد ال حابر. وحًمل الرئيس السفير السعودي رسالة خطية لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تتعلق بالعلاقات الاخوية وافاق تعزيزها وتطويرها متضمنة صورة متكاملة وموجزة لمجمل الاوضاع والتحديات التي تشهدها اليمن في ظل الظروف الراهنة Advertisements من جانبه أكد السفير السعودي على عمق العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين .. لافتاً الى مواقف المملكة الثابتة لدعم اليمن وقيادتها الشرعية في الانتصار لارادة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في السلام والامن والاستقرار والعيش الكريم. كما تناول اللقاء جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

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