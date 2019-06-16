استشهاد امرأة وإصابة أخرى في قصف للميليشيا بالضالع

استشهدت امرأة وأصيبت أخرى، اليوم السبت، في قصف بقذائف هاون شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.
وأوضح مصدر محلي أن الميليشيا قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرية شخب، في إطار استهدافها اليومي للأحياء السكنية .. مشيراً إلى أن قذيفة هاون سقطت في منزل المواطن عبدالملك ناجي مثنى مما أدى إلى استشهاد المرأة وإصابة اخرى وتضرر المنزل بشكل كلي.. وفق "سبأ".
ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم المليشيات اليومية التي تستهدف المدنيين سوءاً بالقصف العشوائي أو القنص والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بمديريات قعطبة وحجر الضالع والازارق .
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