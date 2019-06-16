سلمان للإغاثة يوزع مواد إيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع المواد الإيوائية للمتضررين من السيول في عدة محافظات يمنية. حيث جرى توزيع 50 خيمة و400 بطانية للنازحين في مديريتي العبر والغران بمحافظة حضرموت، استفاد منها 400 نازح متضرر من السيول. ويأتي ذلك في إطار التدخلات العاجلة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز التي تستهدف النازحين المتضررين من الأمطار الغزيرة في عدة محافظات.

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