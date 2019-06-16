العميد عويضان يشهد استلام قوات خفر السواحل لمهامها بموقع الإنزال السمكي بميناء المكلا

تنفيذاً لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني شهد أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان الجوهي، صباح اليوم، عملية استلام قوات خفر السواحل لمهامها بموقع الإنزال السمكي بميناء المكلا (المشروع الرابع).

و تأتي عملية تنفيذ هذه التوجيهات رغبةً من القيادة في إعطاء المهام للقوى حسب المسؤولية على عاتق كل قوة.

و في عملية التسليم تحدث أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان بقوله: إننا اليوم نشهد هذه العملية من استلام و تسليم بين قوات النخبة بطريقة سلسة و حديثة تدل على ما و صلت إليه هذه القوة من جاهزية عالية و تكتيك عسكري نظامي و حرصاً من القيادة على إعطاء كل قوة مهامها الخاصة.

و أشاد العميد ركن عويضان بالجهود التي قامت بها في قوات الكتيبة الخاصة في الموقع أثناء تسلمها مهام الحماية مؤكداً على مواصلة العطاء و الحرص الأمني في التعامل خاصة و أن الموقع مهم جداً و هو ما يتمناه المواطن من القيادة بقوات خفر السواحل.

حضر عملية الاستلام و التسليم رئيس العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عمر عبيد البكري و رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العميد محمد عمر اليميني و ركن الاستطلاع الإستراتيجي العقيد عبدالله بايعشوت و قائد خفر السواحل الرائد محمد عمر بامهير و أركان الكتيبة الخاصة النقيب عبدالواسع العيدروس و قائد سرية حماية الميناء و المنشآت الملازم ثاني جمعان سالمين بن غانم.