استشهاد امرأة وإصابة أخرى بشظايا مقذوف حوثي شمال الضالع

قال مصدر محلي ان امرأة استشهدت وأصيبت أخرى، اليوم السبت، في قصف بقذائف هاون شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على قرية شخب شمال غرب مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

وأوضح المصدر المحلي بحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الميليشيا قصفت بشكل عشوائي منازل المواطنين في قرية شخب، في إطار استهدافها اليومي للأحياء السكنية .. مشيراً إلى أن قذيفة هاون سقطت في منزل المواطن عبدالملك ناجي مثنى مما أدى إلى استشهاد المرأة وإصابة اخرى وتضرر المنزل بشكل كلي.

ولفت المصدر إلى أن هذه الجريمة تضاف إلى جرائم المليشيات اليومية التي تستهدف المدنيين سوءاً بالقصف العشوائي أو القنص والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين بمديريات قعطبة وحجر الضالع والازارق .