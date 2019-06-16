صحفي يكشف عن تصريح حوثي يعكس حقيقة مشروع إيران بالمنطقة

كشف الصحفي عبدالكريم المدي، اليوم السبت، عن تصريح حوثي يعكس حقيقة مشروع إيران بالمنطقة.

وقال المدي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "قيادي حوثي يُدعى حسن زيد يهدد اليمنيين الذين خرجوا من قبضةالحوثية إلى السعودية ومصر بأنهم سيقعون في يد مليشيات الحوثي التي سيعطيها سيده عبدالملك الحوثي- حسب زعمه -الأوامر بتحرير السعوديةومصر ومن ثم إعتقال من أسماهم بالعفافيش الزماميط".

وذكر المدي أن "هذا التصريح يعكس حقيقةمشروع إيران في المنطقة".

وتابع مستغربا "العمالةللإيراني حلال وواجب مقدس،حتى تدميرالشعوب كاليمن خدمةله ولحق الولاية والسلالة مباح وإنتصارللحسين رضي الله عنه،بينماالهروب للسعوديةوالتحالف معها،بل والنجاةبالنفس،عمالةوإرتزاق".

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ومضى "ثقواأن من نفد مننا بجلده هو لمقاومتكم والخروج من تحت ثقافةالاستنقاع ومواصلةالنضال ضدكم حتى التحرير".

وتحدث عن جبهات القتال قائلا" بعدهم بعدهم..ساعات العمل أستئنفت وفي بعض الجبهات بدأت".

واختتم "أقسم لكم أن هناك جبهات اليوم تم سحق مليشيات الحوثي الذي فر من معسكرات كبيرة طويلة،عريضة، رغم أنه لم يتدخل الطيران،فما بالكم لو تدخل،

قلنا لكم ألف مرةحينمايواجه الكهنوت قوات حقيقية يتحول إلى فقاعات لدرجة أنهم ينتحرون بألغامهم".