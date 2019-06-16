صحفي سعودي: المحكمة المدنية في باريس ردت دعوى بي إن القطرية

كشف الصحفي ، عبدالعزيز الخميس، اليوم السبت، بأن المحكمة المدنية في باريس ردت دعوى beIN SPORTS القطرية ضد عربسات.

وأضاف الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وبهذا على الشركة القطرية البحث في متاهات غير متناهية".

وذكر أن "خسارة البي إن سبورت تضمنت دفع تكاليف المحاماة".

وتابع "في بيان أكدت عربسات سلامة موقفها من كل الاتهامات ومحاولات تشويه السمعة التي قادتها المجموعة القطرية الإعلامية".