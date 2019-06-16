الفريق الحكومي يطلع على أضرار السيول فية محافظ ابين

زار الفريق الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي محافظة أبين ضمن زياراته الميدانية للمحافظات المتضررة من المنخفض الجوي الذي ادى الى هطول الامطار الغزيرة على عدد من المحافظات وتسببت في اضرار لشبكات الطرق والكهرباء والسدود والأراضي الزراعية وقنوات الري.

وخلال زيارته لمحافظة ابين قام الفريق الحكومي بجولة ميدانية شملت سد حسان واطلعوا على اضرار السيول التي جرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تقدر بستين هكتارا زراعيا وقتلت عدد كبير من المواشي والأغنام والإبل للرعاة وانهيار السدود وقطع الطرق.. كما اطلعوا على الأسباب التي أدت إلى ذلك والتي تتمثل في عدم توفر مشاريع الزراعة و الري من تعميق قنوات تصريف وسدود ووضع الحواجز والدفاعات عن التربة.

واكد محافظ أبين حاجة المحافظة إلى وحدات انقاذ وتدخل سريع للحماية المدنية لرفع مياه الامطار من المدن ورفع مخلفات الاضرار التي تسببت بها الامطار بواسطة آليات ومعدات فتح الطرقات وازالة المعوقات والحاجة كذلك إلى التأمين المسبق والتأمين الفوري وتجنب الكوارث البيئية التي قد تنشأ نتيجة ذلك.

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عقب ذلك اطلعوا على مصارف المياه والسدود منها سد حسان وسد باتيس ومعاينتهما وتقييم الأضرار بشكل عاجل وسريع للمنشآت المتضررة هناك و الاحتياجات التي تتطلبه السلطة المحلية المعنية على الأراضي الزراعية واستمرارية انتاج الغذاء باعتبار محافظة أبين مصدرا للتمويل الغذائي التي تعتمد عليه الجمهورية.

وعلى صعيد متصل تفقد نائب رئيس الوزراء محطة كهرباء ابين والتقى بمسؤوليها وتم اطلاعه على الصعوبات التى تواجه المؤسسة من عجز الطاقة التوليدية وازدياد نسبة الانطفاءات في فصل الصيف.. ووجه بتزويد مؤسسة كهرباء ابين ب 15 ميجا من عدن على ان يتم ذلك خلال أسبوع.

مضيفا ان محافظة ابين ستعامل كبقية محافظات عدن ولحج والضالع بنيل حصتها من الطاقة الكهربائية