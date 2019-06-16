مقتل وإصابة 5 في صنعاء برصاص قيادي حوثي

قتل وأصيب 5 من المواطنين، برصاص قيادي حوثي شمال صنعاء.

وقالت مصادر "الخليج 365"، إن متنفذا حوثيا أقدم بالسطو على أرضية مواطن بالقوة في همدان شمال صنعاء وقام بقتله وإصابة 4 آخرين.

وأضافت، إن مشرفا حوثيا يُدعى"على حمود البليلى" اعتدى، مع عدد من مرافقيه، على أرض في منطقة الجاهلية بمديرية همدان، وحاولوا الاستيلاء عليها بالقوة، ولما رفض ملاك الأرض "أسرة بيت يعيش" السماح لهم بالاستيلاء عليها، قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل المواطن "عبدالعزيز ناصر أحمد يعيش" على الفور.

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وبحسب المصادر، فقد أصيب جراء إطلاق النار أربعة من أسرة بيت يعيش بإصابات متفاوتة، ونقلوا إلى المستشفى، اثنين منهم بحالة خطيرة.

وقالت المصادر، إن القيادي الحوثي ومسلحيه لجأوا للقيادي في المليشيات والمعين من قبلها محافظا لمحافظة ريمة، فارس الحباري،دون أن تحرك سلطة الأمر الواقع ساكنا.

وطبقا للمصادر، فإن أسماء المصابين هم أحسن ناصر يعيش، كمال مبخوت يعيش، عرفات مبخوت يعيش، ونجل عبدالعزيز ناصر يعيش.