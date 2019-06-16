شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. دولة عظمى تكشف عن حرب كبرى تحرق الاخضر واليابس تلوح في الخليج.. وهذا ماسيحدث في اليمن.. مستجدات طارئة( فيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلَّطت صحيفة “آي” البريطانية اليوم السبت الضوء على تداعيات حادثة تفجير ناقلتي نفط في خليج عمان أوَّل أمس الخميس.

ونشرت الصحيفة البريطانية مقالًا تحليلًا تحت عنوان “الصراع قد ينتشر في عموم المنطقة” اعتبرت فيه أن حادثة خليج عمان قد تسهم في إشعال فتيل النزاع والحرب في المنطقة بأكملها.

وتقول الصحيفة: إنه على الرغم من التهديدات التي كانت وما زالت تتوعد بها إيران الولايات المتحدة، فإنها إذا أرادت إغلاق مضيق هرمز فلن يستمرَّ هذا الإغلاق أكثر من أيام قليلة، فهو بنظر الصحيفة سيدفع واشنطن إلى التدخل العسكري لفتح الممر المائي المهم، وفقًا لما نشره موقع قناة الـ”بي بي سي”.

وترى الصحيفة أن أي مواجهة عسكرية قد تُلجئ إيران إلى نقل مواجهتها مع الولايات المتحدة إلى ساحات أخرى عن طريق حلفائها في كلٍّ من اليمن وشرق السعودية والإمارات والبحرين وسوريا والعراق وأفغانستان أيضًا.

ويخلص المقال إلى أن مضيق هرمز سيظلُّ منطقة عالية التوتر قد تشعل فتيل حرب تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران على الرغبة في تفاديها.

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وكان وزير الخارجية الفرنسي،جان إيف لودريان، حذَّر في وقت سابق من أن حادث تفجير الناقلتين يصبُّ الزيت على النار في منطقة مشتعلة، وناشد جميع الأطراف بضبط النفس وعدم التصعيد.

وفي تقرير نشرته صحيفة “الفاينانشيال تايمز” اليوم السبت أشارت إلى أن اتهام ترامب لإيران بالوقوف وراء حادث تفجير الناقلتين قد يسهم في زيادة حدّة التوتر بين دول الخليج وايران.

ويشير التقرير إلى أن كلًا من السعودية والإمارات، اللتين تعرضتا لحادث مماثل الشهر الماضي رحبتا بالتصريحات الأمريكية وبتشديد العقوبات على إيران وكذلك بزيادة التواجد الأمريكي العسكري في المنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد أوَّل أمس الخميس أن العالم لا يتحمل مواجهة في منطقة الخليج.

وقال خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي: “يجب إجلاء الحقائق وتحديد المسؤوليات في حادثة استهداف ناقلتي نفط بالقرب من مضيق هرمز لأنه إذا حدث شيء فلن يتحمَّل العالم مواجهة كبرى في الخليج”.