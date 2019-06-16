شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...فيديو ينشر للمرة الاولى ...مطار أبها لحظة استهدافه من قبل الحوثيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مراسل قناة العربية السعودية مساء اليوم السبت أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صاروخا باليستيا في سماء أبها جنوب غرب السعودية.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكنت صباح الجمعة من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

كما شهد مطار أبها الأربعاء سقوط مقذوف حوثي أدى إلى إصابة عدد من المدنيين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، في حينه سقوط مقذوف "حوثي" في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

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وأوضح أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

من جانبها قالت مليشيات الحوثي الإرهابية مساء اليوم السبت، أنها استهدفت مطاري أبها وجازان جنوب السعودية بطائرات مسيرة.

وقال المتحدث باسم القوات الحوثية الإيرانية المدعوالعميد يحيى سريع، في بيان له قبل قليل: "نفذ سلاح الجو المسير عملية واسعة ونوعية استهدفت مطاري أبها وجازان بعدة عمليات بطائرة قاصف k2"... وتوعد النظام السعودي بما وصفها بأيام أشد إيلاما.. حسب زعمه.