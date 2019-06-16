شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل .. السعودية تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل نتائج حملاتها الميدانية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية نتائج الحملات الميدانية المشتركة لاعقب وضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل في كافة مناطق المملكة.

وأسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 10 / 10 / 1440 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، عن (3320518) مخالفاً، منهم (2588737) مخالفاً لنظام الإقامة، و(511983) مخالفاً لنظام العمل، و(219798) مخالفاً لنظام أمن الحدود

فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (55897) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2458) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

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وبلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3918) شخصاً.

وعن أجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة، بلغوا (1339) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1301) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (38) سعودياً.

وأخضعت الداخلية السعودية (16435) وافداً مخالفاً، منهم (13841) رجُلاً، و (2594) امرأة، لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

وتم إيقاع العقوبات الفورية بحق (478179) مخالفاً، وإحالة (434594) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (552362) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (826141)