شكرا لقرائتكم خبر عن ليس عبد ربه منصور هادي ولا عبد الملك الحوثي ..هذا هو الرئيس القادم لليمن بعد انتهاء الحرب ( تعرف عليه ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكد نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان، إن " إيران أصبحت اليوم بين الركوع للمجتمع الدولي وبين الموت جوعًا ".

وقال في تغريدات له عبر، تويتر إن :من يعادي عرب الخليج لن يجد له نصيرًا إلا نصر اللات وعبدقم الحوثي".

وأردف قائلاً يعلم الحوثي علم اليقين..ان الوضع اذا استقر في اليمن فلن ينتخب هذا النذل المسمى عبدالملك الحوثي وان نصيب احمد علي صالح سيكون اوفر من حظه لدى الناخب اليمني مليون مرة...لذلك لا يريد سلاما في اليمن....هذه حقيقة اعرفها شخصيا من ابناء اليمن .