شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. تحركات خطيرة في عدن للإطاحة بالرئيس .. شاهد من هو الرئيس القادم .."صور واسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مختار محمد حسن :علمنا أن هناك تحركات قامت بها شخصيات تلالية إلى جانب (مدرب مشطوب) من أجل الاطاحة برئيس نادي التلال الرياضي العقيد عارف اليريمي وهيئته الإدارية ، وهناك مداولات بأن يكون الرئيس القادم هو (العميد الركن سند عبدالله الرهوه قائد اللواء الأول حماية رئاسية) مع أنني أتمنى أن لا يقبل المهمة في هذا التوقيت بالذات.

هذه التحركات تعود بي إلى عام 2002 عندما كان يقود النادي الأخ (أنيس السماوي) الذي قام خلال فترته بالعديد من الإنجازات التي ظلت محفورة في أذهان كل التلاليين ، وأهمها البنية التحتية للنادي .. ولكن في أحد الأيام وفي فترة تولي (د. صالح باصرة لرئاسة جامعة عدن) كان هناك اجتماع في فندق (ميركيور) جرى فيه ترتيب سيناريو (مؤامرة) من قبل بعض أعضاء الإدارة التلالية حينها الذين دعوا إلى اجتماع عام ضم أغلب كوادر النادي ، لكن الحاضرين تفاجأوا بانقلاب الإدارة على رئيسهم ( أنيس السماوي) ، حيث أعلنوا إقالته واختيار د . صالح باصرة بدلاً عنه ، وحينها حتى السماوي نفسه فوجىء بهذا القرار (الانقلابي) ، والذي زاد من (حنق) السماوي عندما قال له باصرة : ( إدارتك تتواصل معي منذ أشهر من أجل تولي رئاسة النادي) ، ومن يومها والسماوي بعيد عن الرياضة.