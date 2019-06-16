شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل.. إحالة رئيس عربي قبل قليل إلى المحاكمة العاجلة (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أُحيل إلى المحاكمة العاجلة رئيس دولة عربية، يعد هو الثالث في ترتيب الرؤساء الأكثر فترة في الحكم.

وقال النائب العام السوداني في تصريحات صحافية اليوم السبت " إن الرئيس المعزول عمر البشير سيحال إلى المحاكمة بعد فترة استئناف لأسبوع".

إلى ذلك دعت منظمة العفو الدولية قيادات الجيش السوداني للسماح بفتح تحقيق دولي عاجل تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في فض اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وانهارت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى الحرية والتغيير المعارض بعد فض الاعتصام بالقوة في 3 يونيو/حزيران، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص بحسب نشطاء حقوقيين سودانيين.

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وأعلن التحالف المعارض وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس وطالبه بإجراء تحقيق مسقتل في حادثة فض الاعتصام.

وأعلن المجلس العسكري، من جانبه، إلغاء أي اتفاقات مع تحالف المعارضة، مشيرا إلى أنه سيدعو لانتخابات ديمقراطية خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر.

واعترف المجلس العسكري مؤخرا بارتكاب "أخطاء" خلال فض اعتصام القيادة العامة .