شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش يستعيد كمية كبيرة من الأسلحة بينها منصات صواريخ "صورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة، بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، خلال الأيام الماضية من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والآليات والمعدات العسكرية، من مليشيات الحوثيين خلال معارك أحرزت فيها تقدم وسيطرت على عدة مناطق في جبهتي عبس وشرقي مدينة حرض. وبحسب المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة فقد "بلغت الآليات العسكرية والمعدات التي تم استعادتها خلال المعارك التي خاضتها قوات المنطقة العسكرية الخامسة :



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