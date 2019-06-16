شكرا لقرائتكم خبر عن بعد معايرتها بأصولها اليمنية.. ريماس منصور ترد على ”المتنمرين“ بفيديو لمحمد بن سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعانت الفنانة اليمنية السعودية، ريماس منصور، بمقطع فيديو لولي العهد السعودي محمد بن سلمان؛ للرد على المتنمرين ضدها بعد حريق شبّ في منزلها، أدى إلى تضررها.

وأوضحت ريماس أن هذا الفيديو بمثابة رد على كل عنصري متنمر، إذ أظهر مقطع الفيديو ابن سلمان يقول: ”كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب“.

وأضاف محمد بن سلمان، أن كل جذورنا وأعراقنا ترجع لليمن، مشددًا على أن أكبر خطأ يقع فيه العدو مساسه بعمق ولب العرب اليمن.

وأرفقت الفنانة ريماس منصور تعليقًا على الفيديو كتبت فيه: ”لكل من تنمر عليّ وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فيديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره، ردًا لكل عنصري ومتنمر“.

وتابعت: ”وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر“.

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وكان حريق قد اندلع بشقة الفنانة ريماس، وظهرت في مقطع فيديو وثقته بنفسها عبر ”سناب شات“ وهي في حالة هلع وانفعال، متهمة الدفاع المدني بأنه تأخر أكثر من ساعة عن المجيء عقب اتصالها به، ما أدى إلى تضرر منزلها بالكامل.

لكن الدفاع المدني فند ادعاءات ”منصور“، مؤكدًا وصول أول الفرق بعد دقائق فقط من تلقيه الاتصال، إذ قال الرائد محمد عيد العتيبي، نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني في منطقة الرياض، إن كوادر الإطفاء تلقّت بلاغًا بنشوب الحريق الساعة الـ 2.6 ظهرًا، ووصلت الفرقة الأولى الساعة 2.15، وهو الأمر الذي عادت وأكدته الفنانة ريماس بالفعل.

وأثار موقف ريماس من الدفاع المدني حالة من الغضب من قبل سعوديين، لينتشر على نطاق كبير بتويتر هاشتاق وُصف بالعنصري تحت عنوان #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور.

وقدمت الفنانة السعودية ريماس منصور شكرها واعتذارها للدفاع المدني بعد اتهامها له بالتأخر عن تلبية استغاثتها بعد حريق شب في منزلها.

وبررت ريماس انفعالها لحظة نشوب الحريق في منزلها واتهاماتها بتأخر الدفاع المدني، بأن حالة الهلع والخوف التي أصابتها جعلتها تشعر أن الوقت يمضي ببطء شديد.