شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" : بعد معايرتها بأصولها اليمنية.. ريماس منصور ترد بمقطع لـ “ولي العهد” .. وتعلق: بعد هذا الفيديو بينطمون ! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استعانت الفنانة ريماس منصور، بمقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ للرد على ما وصفتهم بالمتنمرين ضدها بعد حريق شبّ في منزلها، أدى إلى تضررها.
وأوضحت ريماس أن هذا الفيديو بمثابة رد على كل عنصري متنمر، إذ أظهر مقطع الفيديو ولي العهد يقول: ”كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب“.
وأضاف محمد بن سلمان في الفيديو ، أن كل جذورنا وأعراقنا ترجع لليمن، مشددًا على أن أكبر خطأ يقع فيه العدو مساسه بعمق ولب العرب اليمن.
وأرفقت الفنانة ريماس منصور تعليقًا على الفيديو كتبت فيه: ”لكل من تنمر عليّ وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فيديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره، ردًا لكل عنصري ومتنمر“.
وتابعت: ”وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر“.
لمشاهدة الفيديو اضغط (
)
لكل من تنمر علي وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره ، ردا لكل عنصري ومتنمر— الفنانة ريماس منصور (@remas_mansoor1) June 15, 2019
وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن اصل العرب ✋🏻🇸🇦
اتمنى الفديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر #ريماس_منصور pic.twitter.com/RZsI9ouIGz
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد "فيديو" : بعد معايرتها بأصولها اليمنية.. ريماس منصور ترد بمقطع لـ “ولي العهد” .. وتعلق: بعد هذا الفيديو بينطمون ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.