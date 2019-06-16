شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد "فيديو" : بعد معايرتها بأصولها اليمنية.. ريماس منصور ترد بمقطع لـ “ولي العهد” .. وتعلق: بعد هذا الفيديو بينطمون ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعانت الفنانة ريماس منصور، بمقطع فيديو لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ؛ للرد على ما وصفتهم بالمتنمرين ضدها بعد حريق شبّ في منزلها، أدى إلى تضررها.

وأوضحت ريماس أن هذا الفيديو بمثابة رد على كل عنصري متنمر، إذ أظهر مقطع الفيديو ولي العهد يقول: ”كل واحد فيكم في بلده الثاني بين إخوانكم وجماعتكم، وأقدم لكم تحيات الملك وسمو ولي عهده، فاليمن هي عمق وأساس العرب“.



وأضاف محمد بن سلمان في الفيديو ، أن كل جذورنا وأعراقنا ترجع لليمن، مشددًا على أن أكبر خطأ يقع فيه العدو مساسه بعمق ولب العرب اليمن.

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وأرفقت الفنانة ريماس منصور تعليقًا على الفيديو كتبت فيه: ”لكل من تنمر عليّ وسبني يوم احترق بيتي وللناس العنصرية فيديو لسيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان الله يطول بعمره، ردًا لكل عنصري ومتنمر“.

وتابعت: ”وبعد هذا الفيديو بينطمون كل العنصريين كلنا ترجع جذورنا من اليمن واليمن أصل العرب، أتمنى الفيديو تمنشنونه لكل عنصري ومتنمر“.

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