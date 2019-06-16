شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يباغت السعودية قبل قليل ويستهدف عدد من المطارات والمنشأت الحيوية ومصادر تكشف ما يحدث الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مليشيات الحوثي؛ قبل قليل، قصف جوي بطائرات 2K المُسيّرة على مدينة جازان وأبها وعسير جنوبي السعودية. وأعلنت وسائل الإعلام -الحوثية- إنها: "قامت بإطلاق عدة طائرات على غرفة تحكم عسكرية بمطار جازان ومحطة وقود بمطار أبها؛ بطائرات درون من نوع 2K الإيرانية". Advertisements وصرحت وسائل الإعلام -السعودية- إنها: "اعترضت صاروخ باليستي في سماء مدينة أبها السعودية". وحسب مصادر آخرى؛ فإنهُ سُمع دوي انفجارات بمدينة عسير؛ أيضًا. بسياق مُتصل.. قامت المليشيات قبل أيام بقصف مطار أبها السعودي بصاروخ كروز؛ بينما إنها قامت؛ مساء أمس، بقصفهِ مرة أخرى بطائرات مُسيرة تم اعتراضها.

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