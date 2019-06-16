شكرا لقرائتكم خبر عن اول اعلان عاجل .. للتحالف عن الغارات العنيفة الذي هزت العاصمة صنعاء قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف نوعي لإحدى الأهداف العسكرية المشروعة تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية. واعلن التحالف العربي ان تم تدمير مقر تخزين طائرات بدون طيار تستخدم للأغراض العدائية في صنعاء. واعلن التحالف العربي يعلن اتخاذ إجراءات رادعة ضد الحوثيين بعد استهداف مطاري أبها وجازان

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