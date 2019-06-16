شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدة عاجلة من التحالف العربي للمواطنين في العاصمة صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناشد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، المواطنين في العاصمة صنعاء، اليوم مجدداً، بعدم الإقتراب من معسكرات ومواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية، في العاصمة..، بعد يوم واحد من إطلاقه لذات المناشدة العاجلة التي أستجاب لها جميع المدنيين. . وأعلن تحالف دعم الشرعية ، أنه استهدف يوم أمس ، أهدافاً عسكرية نوعية في صنعاء، بعد إطلاقه للمناشدة. وأوضح أن الاستهداف شمل منظومات دفاع جوي وتدمير أهداف القدرات النوعية الحوثية التي كانت تهدد الأمن الإقليمي والدولي. وأكد التحالف العربي، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.



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