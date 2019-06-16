شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : انفجار عنيف يهز شارع الستين وسط العاصمة صنعاء .. اين وقعت الغارة الجوية !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن طيران التحالف العربي قبل لحظات عدة غارات جوية على مواقع تسيطر عليها المليشيا الحوثية بالعاصمة صنعاء اخر الاخبار من : "الخليج 365" عاجل : بعد ان اشعلو العاصمة صنعاء الحوثيين يردون على التحالف بصاروخ بالستي هز المملكة وارعب سكانها (تفاصيل) Advertisements عاجل : الآن.. طيران التحالف يشعل العاصمة صنعاء ويقلبها راساً على عقب "تفاصيل اولية" عاجـــل : انفجار عنيف يهز شارع الستين وسط العاصمة صنعاء .. اين وقعت الغارة الجوية !؟ وقال سكان محليون لموقع صوت المغتربين ان غارة جوية استهدفت قبل قليل مبنى كلية الطيران بشارع الستين شمال غرب العاصمة صنعاء ، بالاضافة الى عدة غارات استهدف منطقة عصر ، وقاعدة الديلمي الجوية ومعسكر الصيانة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : انفجار عنيف يهز شارع الستين وسط العاصمة صنعاء .. اين وقعت الغارة الجوية !؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.