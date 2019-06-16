عاجل : الآن.. طيران التحالف يشعل العاصمة صنعاء ويقلبها راساً على عقب "تفاصيل اولية"

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، بسماع دوي انفجارات ضخمة بالقرب من مطار صنعاء الدولي.

وقالت المصادر في تصريح خاص لـ"المنارة نت " أن إنفجارات ضخمة ما زالت تدوي في هذه الأثناء في منطقة بنى الحارث الواقعة بالقرب من مطار صنعاء. .

وأوضحت المصادر بأن طيران التحالف العربي شن قبل قليل عدة غارات على مواقع المليشيا في منطقة بني مما أدى إلى إنفجارات عنيفة متتالية ما زال يسمع دويها في أرجاء العاصمة صنعاء حتى اللحظة.

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