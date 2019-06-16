شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يصدر اعلان هام بعد استهداف مطاري ابها وجازان (نص الاعلان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، اليوم، إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مدينة أبها بمنطقة عسير جنوب المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان بثته وكالة الانباء السعودية إن “قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار “مسيّرة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه أبها”.

اخر الاخبار من : "الخليج 365"

عاجل : بعد ان اشعلو العاصمة صنعاء الحوثيين يردون على التحالف بصاروخ بالستي هز المملكة وارعب سكانها (تفاصيل)

عاجل : الآن.. طيران التحالف يشعل العاصمة صنعاء ويقلبها راساً على عقب "تفاصيل اولية"

عاجـــل : انفجار عنيف يهز شارع الستين وسط العاصمة صنعاء .. اين وقعت الغارة الجوية !؟

وأوضح المالكي أن من وصفها بـ”الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية” تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

Advertisements

وأضاف المالكي “وإننا إذ نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية”.

وكان الحوثيون أعلنوا، مساء اليوم، أنهم استهدفوا مطاري جازان وأبها في السعودية بطائرات من طراز الصماد “K2″، وفق ما أوردته قناة “المسيرة” الناطقة باسمهم.

ويعد الهجوم الحوثي الثالث خلال أقل من يومين.

وأعلن التحالف العربي أمس الجمعة (14 يونيو) اسقاط خمس طائرات حوثية مسيرة كانت تستهدف مطار أبها الاقليمي، وذلك عقب هجوم مماثله شنه الحوثيون يوم الاربعاء الماضي (12 يونيو) وإعلان متحدث التحالف العقيد تركي المالكي عن سقوط “مقذوف” حوثي في إحدى صالات المطار ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً.

وبلغت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب المملكة حتى يوم 12 يونيو الماضي، 227 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في 2015.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.