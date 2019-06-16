شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس هادي يباغت المجلس الانتقالي ويفشل ترتيبات الانقلاب في عدن بتحركات استباقيه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعث الرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” السبت، رسالة خطية للعاهل السعودي “سلمان بن عبد العزيز” عقب تصاعد التوترات في العاصمة المؤقتة “عدن”.

جاء ذلك خلال استقباله السفير السعودي لدى اليمن “محمد آل جابر” وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.

وأكد “هادي” على عمق ومتانة العلاقات الاخوية المميزة التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية والمبنية على الشراكة ووحدة الهدف والدم والمصير المشترك.

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وبحسب الوكالة حمل هادي السفير السعودي رسالة خطية للملك سلمان بن عبد العزيز تتعلق بالعلاقات الاخوية وافاق تعزيزها وتطويرها متضمنة صورة متكاملة وموجزة لمجمل الاوضاع والتحديات التي تشهدها اليمن في ظل الظروف الراهنة.

وبحسب مراقبون فإن الرئيس هادي باغت المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتيا ، بلقاء هام مع الجانب السعودي، الذي يرفض رفضا مطلقا مساعي الانتقالي بالانقلاب على الشرعية وتمزيق البلاد .

وكانت السعودية في المرات السابقة أبطلت عدة محاولات انفصالية قام بها المجلس المدعوم إماراتيا، ما جعل قيادات الانتقالي أضحوكة أمام أنصاره.



تأتي رسالة هادي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة المؤقتة عدن توترا جديد تحشد له أدوات أبو ظبي قال عسكريون يمنيون إنها محاولة انقلاب جديدة.