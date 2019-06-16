شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان: يعلنها مدوية ويقول لن نتردد في التعامل مع أي تهديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن “المملكة لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا”.

وفي الوقت الذي أكد في حوار ” لصحيفة الشرق ” الأوسط بإن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، قال لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها”، مشددا على أن الرياض ستتعامل مع أي تهديد لمصالحها الحيوية.

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ومن المتوقع بأن ابن سلمان سيتطرق في حواره إلى طبيعة الرد السعودي حول التهديدات التي تواجهها المملكة بما فيها الهجمات الإرهابية التي تنفذها المليشيات وكذا سيتطرق إلى العديد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية ورؤيته لحل العديد من القضايا في المنطقة.

وأعلن رئيس تحرير “الشرق الأوسط” غسان شربل، السبت، أن الصحيفة ستنشر يوم الأحد حوارا شاملا مع ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

في الوقت الذي من المتوقع أن يسلط الضوء حول الحرب الدائرة في اليمن وإستراتيجية التحالف العربي لدعم الشرعية مع طبيعة التهديد الإيراني للمنطقة ودعمها للمليشيات الحوثية