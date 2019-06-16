شكرا لقرائتكم خبر عن غارات عنيفة على مصنع الاسلحة ومخزن الصواريخ البالستية ومصرع ايرانيين.. اول رده فعل انتقامية لاستهداف ناقلتي النفط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - غداة هجوم الميليشيات الحوثية على مطار أبها جنوب السعودية، استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، مواقع للخبراء الأجانب العاملين مع الميليشيات في شمال صنعاء.

وشدد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، على أن بلاده ستتخذ «وسائل الردع الحازمة» ضد من يحاول المساس بأمن المنطقة واستقرارها، وحذر طهران من «عواقب وخيمة»، وذلك في تغريدة له مساء أول من أمس بعد الاعتداء الحوثي على مطار أبها بجنوب المملكة.

ونقلت قناة «العربية» عن التحالف تأكيده «أن الأهداف التي دُمرت في اليمن شملت مخازن صواريخ وأسلحة ومعامل تصنيع»، مشيراً إلى أن العمليات {استهدفت خبراء أجانب من تنظيمات إرهابية يعملون مع الحوثي}.

وقالت مصادر عن مصرع خبراء ايرانيين اثناء تواجدهم في معامل تجهيز للطائرات المسيرة والصواريخ بعد شن غارات عنيفة عليه شمال العاصمة صنعاء.