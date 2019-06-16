شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 10 حوثيين بصنعاء بسبب فزعهم من طائرة للتحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي عشرة من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم وجرح أربعة آخرون أمس الجمعة جراء انقلاب طقم للمليشيا في مديرية أرحب. وكشفت مصادر مطلعة أن طقم حوثي كان يسير بسرعة كبيرة انقلب بعد سماع تحليق لمقاتلة حربية تابعة لتحالف دعم الشرعية فوق منطقة بوسان . اخر الاخبار من : "الخليج 365" Advertisements عاجل : بعد ان اشعلو العاصمة صنعاء الحوثيين يردون على التحالف بصاروخ بالستي هز المملكة وارعب سكانها (تفاصيل) عاجل : الآن.. طيران التحالف يشعل العاصمة صنعاء ويقلبها راساً على عقب "تفاصيل اولية" عاجـــل : انفجار عنيف يهز شارع الستين وسط العاصمة صنعاء .. اين وقعت الغارة الجوية !؟ وأضافت المصادر أن طقم الحوثيين انقلب أكثر من مرة حيث أن السائق فقد القدرة على التحكم به جراء السرعة الزائدة، ما أدى إلى مقتل عشرة مسلحين على الفور، جراء إصابتهم البالغة، فيما نقل أربعة إلى مستشفيات في صنعاء وهم في حالة خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن خمسة من الصرعى الحوثيين ينتمون إلى أسرة واحدة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 10 حوثيين بصنعاء بسبب فزعهم من طائرة للتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.