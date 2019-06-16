شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قيادي حوثي كبير يكشف عن تدخل دولة عظمى لوقف الهجمات الصاروخية على المطارات والمنشآت النفطية السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الاعلام في الحكومة الانقلابية بصنعاء والقيادي الحوثي البارز " ضيف الله الشامي " في تغريدة له عن مساعي وساطة تقوم بها الكويت وبريطانيا لحث جماعة الحوثي على وقف عمليات الاستهداف المتكررة مؤخرا للمطارات والمنشآت الحيوية بالسعودية .

وقال الشامي أن مساعي وساطة تقوم بها بريطانيا على وجه الخصوص لوقف الهجمات الصاروخية التي تنفذها الميلشيا ضد المطارات السعودية .

واستهدف الحوثيون اليوم مجددا مطاري " أبها " و" نجران " بالمملكة .