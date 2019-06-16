شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..قيادي حوثي كبير يكشف عن تدخل دولة عظمى لوقف الهجمات الصاروخية على المطارات والمنشآت النفطية السعودية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف وزير الاعلام في الحكومة الانقلابية بصنعاء والقيادي الحوثي البارز " ضيف الله الشامي " في تغريدة له عن مساعي وساطة تقوم بها الكويت وبريطانيا لحث جماعة الحوثي على وقف عمليات الاستهداف المتكررة مؤخرا للمطارات والمنشآت الحيوية بالسعودية .
وقال الشامي أن مساعي وساطة تقوم بها بريطانيا على وجه الخصوص لوقف الهجمات الصاروخية التي تنفذها الميلشيا ضد المطارات السعودية .
واستهدف الحوثيون اليوم مجددا مطاري " أبها " و" نجران " بالمملكة .
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..قيادي حوثي كبير يكشف عن تدخل دولة عظمى لوقف الهجمات الصاروخية على المطارات والمنشآت النفطية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.