الأرصاد يحذر من ارتفاع درجات الحرارة في هذه المحافظات اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

تواجه عموم محافظات الجمهورية اليمنية من اشتداد درجات الحرارة في خلا فصل الصيف وتزداد حاليا بشكل غير مسبوق وقد حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حر شديدة ، في معظم المحافظات اليمنية خلال الساعات الـ24 المقبلة، محذراً المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية الجنوبية والغربية من الارتفاع العالي لدرجات الحرارة، ونصحهم بعدم التعرض لأشعة الشمس.

كما حذر المركز في نشرته الجوية الصيادين ومرتادي البحر في محافظة أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والغربية من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتوقع المركز هطول امطار متفاوتة الشدة تمتد إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات؛ أبين، البيضاء، شبوة وحضرموت.

كما توقع المركز أن تكون الاجواء في السواحل الجنوبية غائمة جزئياً نهاراً حارة رطبة مع احتمال تكون السحب الركامية الممطرة في فترة ما بعد الظهر خاصة على أجزاء من السواحل الجنوبية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأن تكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال.