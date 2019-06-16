شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ معياد يعلن عن نجاح عملية الربط بين البنك المركزي في عدن وفرعه في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن محافظ البنك المركزي حافظ معياد في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي عن نجاح عملية الربط بين المركز الرئيسي وفرعه في مأرب.

وقال في البيان ـ رصده محرر "يمن الغد": تمكن الفنيون من فريقي عمل البنك المركزي في المركز الرئيسي عدن، وفرع مأرب من تنفيذ عملية ربط نظام فرع مأرب بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة عدن".

وتم تنفيذ بعض العمليات التجريبية الناجحة للتأكد من سلامة الربط.

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وتمت عملية الربط تنفيذا لمحضر الاتفاق الذي تم في وقت سابق من هذا الشهر بين اللواء سلطان العرادة محافظ محافظة مأرب والأستاذ حافظ معياد محافظ البنك المركزي اليمني المتضمن ربط فرع البنك المركزي بمحافظ مأرب بالمركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن .

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات سعى البنك المركزي لتفعيل سياسته النقدية في كل المحافظات المحررة وادارته لحسابات الحكومة وفقا للقانون .

وبهذه المناسبة تشكر قيادة البنك المركزي كل من ساهم وشارك في تسهيل عملية الربط وبالأخص السلطة المحلية لمحافظة مأرب بقيادة الشيخ سلطان العرادة وفريقي العمل بقيادة الدكتور نشوان القباطي والأستاذ جمال قايد الكامل مدير فرع مأرب وجميع موظفي تقنية المعلومات بالمركز الرئيسي وموظفي فرع مأرب .

هذا ويأتي توقيت عملية الربط بعد انهاء البنك المركزي اليمني من اكمال عملية التعاقد مع شركة ارنست اند يونغ كمدقق مالي للبنك المركزي للأعوام من 2017 الى 2019 .