شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لأكاديمي سعودي تفجر موجة غضب عارمة "ماذا قال (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجرت تغريدة للاكاديمي السعودي كساب العتيبي غضباً يمنياً.

وكان العتيبي حرض على العمالة العمالة اليمنية في المملكة العربية السعودية.

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وقال سمير النمري وهو صحافي يمني:‏ ‎اليمنيون هم من يحموا كرامتك في الحد الجنوبي، ولولاهم لدخل الحوثي الى قصور الرياض، أنت وغيرك لا تملكون ذرة كرامة، الأصل ان تذهب لتقبيل أقدامهم وتقدم لهم التحية.

من جانبه قال الصحافي اليمني فاروق الكمالي: ‏استغرب من تفكير بعض النخب السعودية، في أزمات سياسية مختلفة يكون التلويح بطرد العمالة أول الحلول، حدث ذلك مع مصر ولبنان والمغرب ويحدث مع ‎#اليمن.

واضاف: الرد على هجمات الحوثي لا يكون بالتضيق على اليمنيين في ‎#السعودية، هذا أسلوب العاجز وهؤلاء مصدر مالي ونشاط اقتصادي يخدم بلدك قبل بلدانهم.