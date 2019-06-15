شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر الحملة التي اطلقها الإصلاح لتفجير الوضع في عدن وما الأسباب؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المحلل السياسي جمال بن عطاف عن محاولات غدر اطلقتها أجندة تابعة للتجمع اليمني للإصلاح-ذراع الإخوان-. وقال الشيخ بن عطاف في تغريدة على تويتر، رصدها (تحديث نت): في الوقت الذي تخوض فيه #قوات_المقاومه_الجنوبية معركتها الاستراتيجية في الضالع وبدعم وإسناد التحالف العربي، منشورات عديدة من إعلامي الصرفة تحشد باتجاه صراع في عدن يظنون أنها الفرصة الذهبية للغدر والخيانة.

غدركم وبغيكم ومكركم الذي تسعون اليه سيبوء بالخيبة فلن يطعن الابطال من الخلف.



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