شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: الحوثي يشن عملية إرهابية جديدة على السعودية قبل قليل بعد أيام من قصف مطار أبها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد التحالف العربي اعتراض صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية قبل قليل. واعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، صاروخ باليستي في سماء أبها جنوب غرب السعودية، حسبما ذكرت قناة "العربية". التفاصيل بعد لحظات

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