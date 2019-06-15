شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اعلان حوثي جديد عن استهداف مطاري ابها في السعودية يثير غضب الامم المتحدة ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون، قبل قليل، أن سلاح الجو المسير التابع لهم استهدف، مساء اليوم، مطاري أبها وجيزان السعوديين بعمليات هجومية.

ونقلت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الميليشيا عن مصدر في سلاح الجو لم تسمه، القول إن طائرات قاصف K2 نفذت عمليات هجومية على مطاري أبها وجيزان السعوديين”.

ويعد الهجوم الحوثي الثالث خلال أقل من يومين.

ولم يصدر التحالف العربي الذي تقوده السعودية حتى الآن بياناً يؤكد أو ينفي نبأ الاستهداف.

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وكان التحالف أعلن أمس الجمعة (14 يونيو) اسقاط خمس طائرات حوثية مسيرة كانت تستهدف مطار أبها الاقليمي، وذلك عقب هجوم مماثله شنه الحوثيون يوم الاربعاء الماضي (12 يونيو) وإعلان متحدث التحالف العقيد تركي المالكي عن سقوط “مقذوف” حوثي في إحدى صالات المطار ما أدى إلى إصابة 26 مدنياً.

وبلغت الصواريخ التي أطلقها الحوثيون صوب المملكة حتى يوم 12 يونيو الماضي، 227 صاروخاً باليستياً منذ اندلاع “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في 2015.

ودخل اليمن في أتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.