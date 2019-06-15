سقوط مواقع جديدة في قعطبة بالضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الضالع قام ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، بتنفيذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في قعطبة بالضالع وكبدوهم خسائر فادحة. وأفاد مصدر محلي أن الجيش واللجان تمكنوا من تطهير أحد المواقع من مرتزقة العدوان غرب قعطبة بعملية هجومية للجيش واللجان. وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى من المرتزقة وتدمير عتاد واغتنام أسلحة متنوعة خلال العملية.

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