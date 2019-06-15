هجوم واسع على مواقع المرتزقة في البيضاء

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

نفذ ابطال الجيش واللجان الشعبية، اليوم السبت، هجوم واسع على عدد من مواقع مرتزقة العدوان في البيضاء وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان نفذوا عملية هجومية على عدد من تباب ومواقع المرتزقة في جبهة قانية ما أسفر عن مقتل عدد من المرتزقة وتدمير عتاد حربي.

ودمر ابطال الجيش واللجان بصاروخ موجه، طقم لمرتزقة العدوان محمل بمعدل رشاش في جبهة قانية

يذكر أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية استهدفا أمس الجمعة، بعملية مشتركة تجمعات لمرتزقة العدوان في جبهة قانية حققت إصابات مباشرة.