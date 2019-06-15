وردالان : صاعقة رعدية بتعز تكشف جريمة الحوثيين الكبرى بمنطقة مقبنة

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عدن - ياسمين التهامي - فجرت صاعقة رعدية شبكة ألغام زرعها مسلحو جماعة الحوثي في مديرية مقبنة غرب محافظة تعز. وذكرت مصادر محلية أن الصاعقة الرعدية ضربت شبكة ألغام زرعها الحوثيون في جبل عودين بعزلة اليمن في مديرية مقبنة. وأكدت المصادر ان انفجار شبكة الالغام أودى بحياة 7 من مسلحي مليشيا الحوثي مؤكدة تفحم جثثهم.



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