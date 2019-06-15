قيادي في انصار الله يعلن موعد الزحف على العدو في عقر داره

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد القيادي في حركة أنصار الله اليمنية، محمد ناصر البخيتي، أن الشعب اليمني له حق الزحف على العدو في عقر داره، وتعويض خسائره المالية.

وقال البخيتي في منشور على صفحته بفيسبوك: “مع اقتراب موعد المعركة الكبرى من حق الشعب اليمني الزحف على العدو في عقر داره وتعويض خسائره المادية”.

وأضاف: “لكن على القبائل اليمنية التفريق بين الممتلكات العامة وبين الممتلكات الخاصة وتنسيق الجهود مع القبائل اليمنية والأحرار في بلاد الحرمين الشريفين لأننا محررين ولسنا محتلين”.

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام أشار في تغريدة له، الأحد الماضي، بأنه “وجب إفهام دول العدوان بأن مطاراتها في مرمى النيران، وأن إغلاقها أو إصابتها بشلل تام هو أقرب الطرق لفك الحصار عن مطار صنعاء”.