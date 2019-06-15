شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يشن غارات جوية عنيفة على حجة وصنعاء" المواقع المستهدفة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية عبس بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

واستهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية، مخزن اسلحة للمليشيا في منطقة بني حسن بمديرية عبس، غربي المحافظة، مما أدى الى تدميره بشكل كلي.

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كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية، شرقي كبري "الحقوف"، بمديرية مستبأ.

وأسفرت الغارات عن تدمير عربتين تابعتين للمليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.

كما شنت مقاتلات التحالف غارتين جويتين على جبل ذباب في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.