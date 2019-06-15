شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين برصاص مشرف حوثي في صنعاء حاول السطو على أرضيتهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل مدنياً وأصيب أربعة من أفراد أسرته بجروح مختلفة، يوم الجمعة، جراء إطلاق النار عليهم من قبل عناصر تابعة لمليشيات الحوثيين في همدان شمالغرب صنعاء.

وقال مصدر محلي، إن مشرف حوثي يُدعى”على حمود البليلى” اعتدى، مع عدد من مرافقيه، على أرض في منطقة الجاهلية بمديرية همدان، وحاولوا الاستيلاء عليها بالقوة، ولما رفض ملاك الأرض “أسرة بيت يعيش” السماح لهم بالاستيلاء عليها، قاموا بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر، ما أدى الى مقتل المواطن “عبدالعزيز ناصر احمد يعيش” على الفور.

وبحسب المصادر فقد أصيب جراء إطلاق النار اربعة من اسرة بيت يعيش بإصابات متفاوتة، ونقلوا الى المستشفى، اثنين منهم بحالة خطيرة.

وقالت المصادر أن القيادي الحوثي ومسلحيه لجأوا للقيادي في المليشيات والمعين من قبلها محافظا لمحافظة ريمة، فارس الحباري،، دون أن تحرك سلطة الأمر الواقع ساكنا.

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أسماء المصابين:

احسن ناصر يعيش

كمال مبخوت يعيش

عرفات مبخوت يعيش

ونجل عبدالعزيز ناصر يعيش